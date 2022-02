Armia USA zyska przewagę? Wszystko dzięki temu rozwiązaniu

Michael Atighetchi, główny naukowiec konglomeratu podkreśla, że narzędzie tworzy, ocenia i wizualizuje wiele działań w czasie rzeczywistym znacznie szybciej niż mogą to zrobić manualnie dowódcy sił powietrznych.

Podczas ćwiczeń GIDE3 sprawdzono kilka scenariuszy z użyciem systemu ARAKNID. "Rozwój ARAKNID został przyspieszony dzięki połączeniu sztucznej inteligencji i DevSecOps, co umożliwiło zespołowi szybkie uwzględnienie informacji zwrotnych i wdrożenie aktualizacji za pośrednictwem Platform One (silnika US Air Force, który umożliwia tworzenie nowoczesnego oprogramowania – red.)" – czytamy w komunikacie firmy Raytheon.