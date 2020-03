Antarktyda topi się szybciej, niż sądzili naukowcy. NASA pokazuje niepokojące zdjęcia

W lutym padają rekordowo wysokie temperatury na Antarktydzie. Naukowcy zauważają, że jest to główny, ale nie jedyny powód, dlaczego lodowce topnieją. Nie ukrywają jednak, że są zaskoczeni: "pierwszy raz widzimy, żeby działo się to tak szybko".

Mauri Pelto, glacjolog z Nichols College zauważył, że podczas ocieplenia ok. 1,5 km kwadratowych płaszcza śnieżnego nasyciło się stopioną wodą (pokazano to na zdjęciu poniżej kolorem niebieskim). Naukowiec dodaje, że przez zaledwie tydzień stopiło się ok. 20 proc. sezonowej akumulacji śniegu.