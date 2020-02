Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do braku żywności. Rozwiązaniem będą dane satelitarne i nowe technologie?

Już niedługo świat może stanąć w obliczu deficytu żywności. Obecny system nie będzie w stanie wyżywić rosnącej liczby ludności. Za 30-lat populacja ma wzrosnąć do 10 mld osób. Przewiduje się, że przełoży się to na ceny jedzenia. Rozwiązaniem mają być nowe technologie.

Technologie w rolnictwie

Jest to inicjatywa pozwalająca gromadzić dane na temat tego, co aktualnie dzieje się na Ziemi. Dane są udostępniane na publicznych platformach DIAS, z których mogą korzystać zarówno użytkownicy indywidualni, jak i instytucje badawcze.

Mapy satelitarne mogą ułatwiać ocenę stanu upraw i gruntów ornych. To z kolei pozwala na określenie występujących zagrożeń czy szacowanie powstałych szkód. Posiadając takie dane, można z łatwością optymalizować ilość stosowanych nawozów czy pestycydów. Jest to jeden z podstawowych kroków w kierunku zrównoważonego i bardziej oszczędnego rolnictwa.

Eksperci z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który działa w ramach ONZ uważają, że zmiany klimatu mają ogromny wpływ na naszą planetę, a brak jakichkolwiek działań może doprowadzić do tego, że będzie tylko gorzej. Rekordowe fale upałów, ale też powodzie niszczą uprawy na całym świecie. To wszystko przekłada się na wzrost cen żywności. Trendy wzrostowe mogą sprawić, że już niedługo żywność będzie dobrem luksusowym .

Marnowanie jedzenia

Ogromnym problemem współczesnych ludzi jest marnowanie żywności. Jak pisze portal Urania "szacuje się, że co roku „do kosza” wyrzuca się 1,6 mld ton żywności o wartości 1 bln dolarów. Boston Consulting Group przewiduje, że do 2030 r. ta liczba wzrośnie o blisko połowę". Liczby mówią same za siebie.