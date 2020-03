Jeff Bezos kontra zmiany klimatyczne. Przekaże 8 proc. majątku na walkę z globalnym ociepleniem

Jeff Bezos, szef Amazona postanowił przekazać 8 proc. swoich aktywów na walkę z globalnym ociepleniem i wynikającymi z niego zmianami klimatycznymi. Fundusze mają zostać przeznaczone m.in. na badania naukowe i działalność aktywistów.

Teraz miliarder planuje przekazać część swojego majątku na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi. Na swoim Instagramie ogłosił, że uruchamia Fundusz Bezos Earth, na który sam wpłaci 10 mld dolarów, co stanowi ok. 8 proc. wartości jego aktywów.

Cieniem na nową inicjatywę założyciela Amazona rzuca się fakt, że jego firma w ciągu roku emituje do atmosfery 44,4 miliona ton metrycznych dwutlenku węgla — wynika z danych opublikowanych w jednym z jej oficjalnych raportów. To więcej niż ślad węglowy Angoli, kraju zamieszkałego przez 30 milionów ludzi. Walkę ze zmianami klimatycznymi Jeff Bezos rozpocznie więc od własnej firmy. W ubiegłym roku Amazon zapowiedział, że do 2040 roku stanie się firmą o neutralnej emisji związków węgla do atmosfery.