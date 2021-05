Dwa nowe koronawirusy zainfekowały ludzi. Nie znano ich wcześniej

Wyniki wskazują, że nowe koronawirusy mogły ewoluować z patogenów wywołujących infekcje u psów i kotów. Oznaczałoby to, że są to pierwsze wirusy, które mogą przenosić się z psów na ludzi, ale by potwierdzić te informacje, konieczne są dalsze badania. Nic nie wskazuje również na to, by te nowe wirusy były groźniejsze od tych, które już znamy.