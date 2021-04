COVID-19 powstał w laboratorium? Nie wszyscy naukowcy są zgodni

Jak donosi CNN, teoria dotycząca wydostania się wirusa z laboratorium w Chinach została w raporcie określona jako "niezwykle nieprawdopodobna". Jednak szef WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał, że przeprowadzone badania nie do końca go przekonują, zwłaszcza że trudno było uzyskać dostęp do jakichkolwiek surowych danych. Zasugerował też, że ta hipoteza wymaga więcej uwagi. Jego zdanie podziela Alina Chan, naukowiec z MIT (Massachusetts Institute of Technology) oraz Harvardu.