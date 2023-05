Amerykański lotniskowiec w Oslo. Reakcja Rosji to dowód bezsilności

Wizyta amerykańskiego lotniskowca w stolicy Norwegii wywołała reakcję Rosji, sprowadzającą się do kilku nieprzychylnych komunikatów. To obecnie wszystko, co może zrobić Moskwa – Rosja nie ma sił i środków, aby w adekwatny sposób odpowiedzieć na tę demonstrację siły. Jak w porównaniu z amerykańskim prezentuje się jedyny rosyjski lotniskowiec?