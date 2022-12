"Niewidzialny" bombowiec USA uszkodzony. B-2 Spirit zaliczył awaryjne lądowanie

O incydencie z udziałem bombowca B-2 Spirit poinformował m.in. serwis The War Zone. Jego przedstawiciele poprosili też 509th Bomb Wing o komentarz w sprawie. Był on następujący:

W bazie amerykańskich sił powietrznych Whiteman w Missouri stacjonuje 20 bombowców B-2 Spirit (a łącznie Northrop Grumman wyprodukowało 21 bombowców B-2, przy czym jeden z nich został zniszczony podczas opuszczania bazy Guam w 2008 roku). Jest to jeden z powodów, dla których uszkodzenie nawet jednego z nich, to poważna strata i znaczne koszty dla Stanów Zjednoczonych. Zwłaszcza że B-2 uznaje się za najdroższy dotychczas zbudowany samolot wojskowy, a jego cena wynosi od 1,157 do 2,2 miliarda dolarów (różne źródła podają odmienne ceny).

B2-Spirit to strategiczny, ciężki bombowiec dalekiego zasięgu o obniżonej wykrywalności, wykorzystujący technologię Stealth. Jego opracowanie było ważnym kamieniem milowym w amerykańskim programie modernizacji bombowców, na co zwraca uwagę oficjalny serwis amerykańskich sił powietrznych - Air Force. Stany Zjednoczone zyskały szybką i niezawodną maszynę o dużej ładowności, która może operować praktycznie w każdych warunkach.

W maszynie o maksymalnej masie startowej 152 634 kilogramy (przy czym masa własna B-2 to 72 575 kilogramów) zamontowano cztery silniki General Electric F118-GE-100. Jej maksymalna prędkość to 1040 km/h, a zasięg około 9650 km, co oznacza, że jest to bombowiec międzykontynentalny. Jak już wspominaliśmy, B-2 Spirit może przenosić broń jądrową oraz konwencjonalną. W pierwszym przypadku mogą to być np. bomby B61 czy AGM-129 ACM. W drugim np. bomby lotnicze Mk 82, kasetowe bomby lotnicze CBU-97, czy broń precyzyjnego rażenia - AGM-154 JSOW.