Ameryka porzuca militarne projekty. Superbroń okazała się fiaskiem

W roku podatkowym 2025 zabrakło środków na kontynuację programu 155 mm armatohaubicy samobieżnej XM1299 . Doug Bush, zastępca sekretarza Wojsk Lądowych USA ds. zakupów, logistyki i technologii, wyjawił, że prototypy zostały ukończone jesienią ubiegłego roku, lecz okazały się nie dość udane, by skierować je do produkcji. W sumie budowano aż 20 prototypów: dwa w celu ich zniszczenia w trakcie testów przeciwminowych i balistycznych, 18 kolejnych dla dywizjonu artylerii (US Army właściwie nazywa je batalionami), który miałby realizować dalsze testy.

Opracowywane w ramach programu ERCA (Extended Range Cannon Artillery, pol. działo artyleryjskie o wydłużonym zasięgu, dotyczy też ciągnionej M777ER) XM1299 miało zapewnić US Army przewagę zasięgu ognia nad każdym potencjalnym przeciwnikiem. Długa lufa działa w połączeniu z powiększoną komorą amunicyjną miały pozwolić na strzelanie nawet na 70 km z wykorzystaniem standardowej amunicji i na 130-150 km z wykorzystaniem amunicji z pomocniczym napędem strumieniowym. Również szybkostrzelność miała być wysoka - do 10 strz./min. i to przy masie zaledwie ok. 40 ton. Nowy system kierowania ogniem miał zapewniać wysoką precyzję ostrzału.