Coraz wyższe temperatury. W 2024 r. mogą paść kolejne rekordy

"Czerwiec to 13. z rzędu miesiąc rekordowych temperatur na świecie i 12. z rzędu powyżej 1,5°C w stosunku do epoki przedindustrialnej. To coś więcej niż tylko statystyczna osobliwość. Uwypukla ona duże i ciągłe zmiany w naszym klimacie. Nawet jeśli ta specyficzna passa skrajności w pewnym momencie się skończy, w miarę dalszego ocieplania się klimatu z pewnością będziemy świadkami bicia nowych rekordów. Jest to nieuniknione, chyba że przestaniemy emitować gazy cieplarniane do atmosfery i oceanów" - zaznaczył w oświadczeniu Carlo Buontempo, dyrektor Służby ds. Zmian Klimatu Copernicus.

Nie tak dawno w rozmowie z WP Tech prof. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyjaśniał, co może przyczynić się do padania kolejnych rekordów w 2024 r. - Przede wszystkim jest to zjawisko El Niño, które już się wyłącza, ale jego "echo" wciąż jest odczuwalne, oceany, które są najcieplejsze w historii obserwacji prowadzonych od 1982 r., mamy też dużą aktywność słoneczną. Trzeba pamiętać, że zbliżamy się do jej maksimum. To wszystko zebrane razem wpływa na duże prawdopodobieństwo, że 2024 r. zaowocuje nowym rekordem. Widać to już trochę w Polsce, gdzie wegetacja roślin w wyniku rekordowo wysokich temperatur zaczęła się dwa tygodnie wcześniej niż zazwyczaj - wymieniał.