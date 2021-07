Al Jahra – miasto z rekordowo wysoką temperaturą

Upały mogą przyczynić się do odwodnienia lub przegrzania organizmu, wystąpienia udaru słonecznego bądź cieplnego, które w niektórych przypadkach stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Wpływają również na układ nerwowy, czego efektem są zdenerwowanie, ospałość czy problemy z koncentracją. Wysokie temperatury dają się również we znaki zwierzętom, które mogą mieć utrudniony dostęp do wody oraz zacienionych miejsc. Są też odpowiedzialne za przerwy w dostawach prądu.