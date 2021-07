Eksperci ostrzegają. Zmiany klimatyczne zagrażają lasom Amazonii

Lasom Amazonii grozi susza

Badacze wskazują, że jest to ekstremalny scenariusz, ale pokazuje, co może się wydarzyć, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania. – Ku naszemu zdziwieniu, sam fizjologiczny wpływ dwutlenku węgla na liście lasu spowodowałby roczny spadek ilości opadów o 12 procent (252 milimetry mniej – red.), podczas gdy całkowite wylesienie doprowadziłoby do spadku o 9 procent (183 mm mniej – red.) –mówi jeden z autorów badań, ekolog David Montenegro Lapola z Uniwersytetu Campinas w Brazylii. Dodał, że wskaźniki te są znacznie wyższe niż naturalna zmienność opadów, która wynosi rok do roku ok. 5 procent.