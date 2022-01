Aktywność fizyczna wpływa na całe ciało. Naukowcy nie mają wątpliwości

Nie od dziś wiadomo, że aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści dla naszego organizmu. Najnowsze badania tylko to potwierdzają. Według Glenna Gaessera, profesora fizjologii ćwiczeń w College of Health Solutions na Uniwersytecie Stanowym Arizony w Phoenix, regularne ćwiczenia to nie tylko spalanie kalorii i możliwość utrzymania dobrej formy.