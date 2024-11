Sukces polskich naukowców. Ich wynalazek pomoże podbijać Księżyc

W ramach opracowań Politechnika Wrocławska wykorzystuje jedynie siłę odśrodkową. Nowatorski separator pomoże przesiewać regolit, by uzyskać surowiec do produkcji materiału budowlanego. – Nasz separator ma odśrodkowy wirnik, co jest oczywiście rozwiązaniem na pierwszy rzut oka podobnym do wielu innych. Nowością jest to, że zintegrowaliśmy bęben ze spiralą w środku – wyjaśnia Pietrusiak.