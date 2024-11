Nowy rosyjski śmigłowiec wojskowy. Heliburo prezentuje NW.17

Według serwisu Army Recognition, pod względem ogólnej koncepcji NW.17 przypomina zachodnie maszyny wielozadaniowe , jak amerykański Black Hawk czy europejski NH90 , zdolne zarówno do wykonywania zadań transportowych, jak i wsparcia walczących na ziemi żołnierzy. Na wizualizacji pokazany jest śmigłowiec uzbrojony w wyrzutnie pocisków niekierowanych.

Możliwości transportowe NW.17 zwiększa – podobnie jak w śmigłowcu Mi-17 – rampa transportowa z tyłu kadłuba, a częściowo chowane podwozie poprawia aerodynamikę maszyny. Śmigłowiec ma zostać wyposażony w hybrydowy napęd i "kombinowany" układ sterowania, ale na razie nie wiadomo, co to konkretnie oznacza.

Ulepszane są także śmigłowce wielozadaniowe – Mi-26T2W to wariant z unowocześnioną awioniką i systemami obronnymi, a dostarczany w pojedynczych egzemplarzach Mi-38T stanowi próbę zastąpienia starzejących się śmigłowców z rodziny Mi-8/Mi-17 .

W takim kontekście próba wprowadzenia do służby zupełnie nowej, opracowanej według współczesnych założeń maszyny wydaje się w pełni uzasadniona. Choć Heliburo deklaruje oblot prototypu już w 2027 roku, od ukończenia projektu i oblotu do wdrożenia sprzętu do służby może minąć nawet ponad 20 lat.