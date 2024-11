Naukowcy odkryli nową planetę. Jest 10 razy większa od Ziemi

Mowa o planecie pochodzącej spoza układu Słonecznego, która przechodząc przed swoją gwiazdą nieznacznie przyciemnia jej światło. Daje to poszlaki do ich poszukiwań zespołom badaczy z całego świata. Astronomom udało się właśnie znaleźć najmłodszą, czyli w wieku poniżej 3 milionów lat .

Naukowcy odkryli planetę przemieszczającą się wokół gwiazdy uformowanej około 3 milionów lat temu. Dzięki temu, że przechodzi ona przed gwiazdą z perspektywy Ziemi, pozwala obserwować, jak jej światło filtruje się przez jej atmosferę. Jest to wyjątkowe odkrycie, ponieważ planeta krąży wokół gwiazdy, która jest młodsza o blisko trzy razy od innych gwiazd znanych z tranzytujących planet. Zakłada się, że formują się one po gwiazdach, więc ta planeta jest prawdopodobnie jeszcze młodsza.

Jak pisze naukowe czasopismo "Nature", w którym opublikowano najnowsze badania, zespół naukowców zidentyfikował kilkanaście planet odbywających tranzyt wokół gwiazd o wieku od 10 do 40 milionów lat. Badacze uważają, że istnieje wiele czynników mogących tłumaczyć brak wykrycia bardzo młodych planet, w tym obecność dysków wokół młodych gwiazd, złożonych głównie z gazu i pyłu. Części tych dysków przeszkadzają w dostrzeżeniu tranzytujących planet. Niektóre z tych dysków są jednak przerwane, co umożliwia odkrycie nowych planet, tak jak w przypadku IRAS 04125+2902 b.

Planeta ma promień o cztery proc. mniejszy od Jowisza, co czyni ją 10,7 razy szerszą od Ziemi. Pomimo swoich rozmiarów jej gęstość jest znacznie niższa, osiągając jedynie do 30 proc. masy Jowisza. Z biegiem czasu prawdopodobnie zmniejszy się, osiągając masę podobną do Saturna, a nawet Neptuna.