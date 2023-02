"Acoustic Kitty". Program CIA, który miał zamienić koty w szpiegów-cyborgów

Odtajnione przez CIA w 2001 r. dokumenty rzucają nowe światło na wysiłki zmierzające do usprawnienia działań wywiadowczych USA. Wynika z nich, że agencja wydała miliony dolarów na próby wyszkolenia udomowionych kotów do szpiegowania Związku Radzieckiego w ramach projektu " Acoustic Kitty " (pol. "Akustyczny Kotek"), zrodzonego w latach 60. XX wieku.

Naukowiec i dziennikarz, który pracował m.in. dla "The New York Times'a", Stephen Kinzer w swoim reportażu "Doktor Śmierć. Sidney Gottlieb i najmroczniejsze eksperymenty CIA" opisał, jak wyglądał jeden z zabiegów wszczepienia sprzętu wywiadowczego do ciała zwierzęcia. Biało-szara kotka została uśpiona do operacji, którą przeprowadzał wykwalifikowany weterynarz w "nowoczesnym szpitalu dla zwierząt". Towarzyszył mu inżynier z Gottliebs's Technical Services i inni specjaliści.