W przypadku Polski chodzi o już zaakceptowany przez obydwie strony kontrakt na aż 96 AH-64E Apache, czyli najnowszą wersję słynnych śmigłowców, które bywają określane mianem "pogromców czołgów" (m.in. z racji udanych operacji podczas Pustynnej Burzy). To maszyny mogące osiągać maksymalną prędkość ok. 300 km/h i operować na pułapie do 6,1 km. Są uzbrojone w podkadłubowe działko automatyczne M230 kal. 30 mm oraz pociski przeciwpancerne Hellfire lub Hydra 70.

- Co dają śmigłowce Apache do dronów? Namierzanie ponad 100 obiektów i kilkanaście z nich może być jednoczasowo unieszkodliwianych. Mi też zarzucano: po co 96 sztuk Apache? Po to, żeby walczyć z dronami. Czy drony są dzisiaj bezwzględnie konieczne? Tak są, ale co jest moim zdaniem kluczem do sukcesu? System naczyń połączonych: Apache, przed nim leci dron, nad nimi jest F-35, a na dole jedzie Abrams" - wyjaśniał w programie "Gość Wydarzeń" Władysław Kosiniak-Kamysz.