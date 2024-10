500 dolarów. Wystarczyło, by pozbawić Rosjan sprzętu za 100 mln dolarów

Krótki materiał wideo z udanego ataku na ten rosyjski system przeciwlotniczy został opublikowany przez ukraińskie SBS (Siły Systemów Bezzałogowych), a także na oficjalnym profilu ukraińskiego ministerstwa obrony prowadzonym w serwisie X. Jak wyjaśniono, w nocnym ataku wykorzystany został "dron bombowy" o wartości ok. 500 dolarów. Zaakcentowano to nieprzypadkowo, ponieważ cena kompletnego rosyjskiego systemu Buk-M3 to nawet 100 mln dolarów (sam komponent bojowy, w który tutaj trafiono, to koszt kilkudziesięciu mln dolarów)

Nie ujawniono lokalizacji zdarzenia, ale podano, że sprzęt Rosjan został trafiony ok. 60 kilometrów od linii frontu. To dość niestandardowa sytuacja, ponieważ drony zrzucające amunicję z reguły nie operują tak daleko.

Buk-M3 zaczął wchodzić do służby w rosyjskiej armii w 2016 r. i pozostaje jedną z nowocześniejszych tego typu broni na jej wyposażeniu. Radar tego systemu jest w stanie wykrywać cele z odległości nawet 160 km. Zasięg współpracujących z nim wyrzutni dochodzi z kolei do 70 km - w przypadku odległości oraz do ok. 30 km - w przypadku pułapu, na jakim poruszają się cele. Każda wyrzutnia ma wbudowanych sześć efektorów na pociski (posiadają głowice bojowe o wadze ok. 65 kg). Wyrzutnie są osadzane na podwoziach z gąsienicowymi trakcjami.