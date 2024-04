38 lat od katastrofy w Czarnobylu. Jej skutki widać do dziś

Dokładnie 38 lat temu, w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 r. w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło do awarii, która doprowadziła do wybuchu wodoru i uwolnienia się substancji promieniotwórczych. Katastrofa uznawana za największą w historii energetyki jądrowej, pozostawiła swój trwały ślad na historii, ale też otoczeniu Czarnobyla. Wokół dawnej elektrowni żyje wiele gatunków zwierząt, zmuszonych do życia w nowych warunkach. Czarne jak smoła rzekotki wschodnie czy wilki ze zmienionym układem odpornościowym to tylko kilka z ich przykładów.