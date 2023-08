369 esesmanów na cmentarzu wojskowym w Bawarii. Pochowani jako "ofiary wojny"

Od 1959 r. na cmentarzu wojskowym w bawarskim Hofkirchen k. Passau lokalne władze oraz Bundeswehra upamiętniają ofiary II wojny światowej. To m.in. 369 esesmanów, w tym wielu członków Totenkopf i Waffen SS, na co zaczęto jednak zwracać uwagę dopiero niedawno. "Sueddeutsche Zeitung" zauważa, że we władzach powiatu Passau (do którego należy Hofkirchen) następuje "zwrot o 180 stopni w kulturze pamięci".