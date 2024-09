110‑metrowe tsunami. Źródło kataklizmu odkryto dopiero po roku

Nietypowe wibracje skorupy ziemskiej odnotowano we wrześniu 2023 roku. Sygnał pokonał dystans pomiędzy Grenlandią i Antarktydą w mniej niż godzinę, a następnie rezonował przez kolejnych dziewięć dni . Choć odnotowano go na całym świecie, problemem okazało się wskazanie jego źródła i przyczyny.

Praprzyczyną zjawiska jest katastrofa klimatyczna. W wyniku wzrostu temperatury masyw skalny wraz z lodowcem, górujący nad fiordem Dickson, stracił stabilność i osunął się do wody. Nagle wpadło do niej 25 mln metrów sześciennych skał i lodu, co amerykańscy autorzy obrazowo, choć mało precyzyjnie, porównują do 10 piramid z Gizy.