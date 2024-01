Epicentrum trzęsienia ziemi , które na początku 2024 r. wystąpiło w Japonii, znajdowało się w miejscu oddalonym o ok. 50 km na północny wschód od miasta Anamizu na wyspie Honsiu. Amerykańskie Służby Geologiczne (USGS) podają, że trzęsienie ziemi miało magnitudę 7,6 w skali Richtera .

Zgodnie ze stosowaną powszechnie skalą, którą w 1970 r. zmodyfikował japoński geofizyk Hiro Kanamori, incydent na Honsiu jest kategoryzowany jako zjawisko skutkujące ogromnymi zniszczeniami . Średnioroczna liczba tego typu trzęsień wynosi ok. 4.

Skalę Richtera wykorzystuje się do opisu siły trzęsień ziemi na podstawie amplitudy drgań. Wyrażana jest w liczbach i nie ma górnej granicy, jednak dotychczas najsilniejsze odnotowane w historii trzęsienie ziemi charakteryzowało się siłą 9,5 w skali Richtera (wstrząsy w Chile w 1960 r.).

Każdy kolejny stopień w tej skali do pomiaru siły trzęsień oznacza 10-krotny wzrost amplitudy drgań i aż 32-krotnie większą energię, która powstała na skutek wstrząsu. Najsłabsze trzęsienia o magnitudzie poniżej 2 występują nawet 8 tys. razy każdego dnia , jednak są one nieodczuwalne przez człowieka i sejsmografy. Wstrząsy, które są rejestrowane przez urządzenia pomiarowe, przekraczają z kolei 2 w skali Richtera, natomiast aby trzęsienie było odczuwalne przez wszystkich, musi mieć siłę ponad 4,5 w skali Richtera.

Rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi ostrzega mieszkańców przed kolejnymi wstrząsami. Te mogą się pojawić w każdej chwili, w związku z czym zalecana jest ewakuacja. Ponadto Japońska Agencja Meteorologiczna ostrzega przed tsunami w regionach przybrzeżnych (Ishikawa, Niigata, Toyama). Do tej pory fale sięgają ok. 1 m, natomiast w niektórych miejscach mogą one mieć wysokość nawet 5 m.