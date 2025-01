Astronomowie prześledzili sygnał FRB aż do jego źródła

Szybkie błyski radiowe (FRB – z ang. Fast Radio Burst) to trwające milisekundy wybuchy promieniowania rejestrowane na falach radiowych. Na pierwszy FRB natrafiono w 2007 roku. Od tego czasu zarejestrowano tysiące takich sygnałów. Trwały one ułamki sekundy, ale niosły ze sobą potężną ilość energii. Ich źródła zlokalizowano zarówno w naszej Drodze Mlecznej, jak i w innych galaktykach. Jednak sposób, w jaki te kosmiczne rozbłyski radiowe są emitowane, pozostaje niewiadomą.

FRB są trudne do zbadania, ponieważ w większości przypadków rozbłyski występują tylko raz. To sprawia, że ​​nie da się ich przewidzieć i trudno wyśledzić ich źródło. Astronomowie mogą pomagać sobie w ustaleniu źródła analizując właściwości światła rozbłysku, takie jak jego polaryzacja, aby dowiedzieć się, przez jaki rodzaj środowiska przebyło ono drogę, zanim dotarło na Ziemię. To, jakie rodzaje obiektów mogą emitować FRB, nadal pozostaje tajemnicą, ale coraz więcej dowodów wskazuje na gwiazdy neutronowe o bardzo silnym polu magnetycznym – magnetary.

To pierwszy dowód na to, że pozagalaktyczne FRB mogą pochodzić z wnętrza magnetosfery silnie namagnesowanych gwiazd neutronowych. Ale to nie wszystko. Techniki stosowane przez zespół pokazują, że scyntylacja może być dobrym narzędziem do badania innych FRB, dzięki czemu astronomowie mogą spróbować zrozumieć, jak różnorodne mogą być te błyski oraz czy inne rodzaje gwiazd również mogą je emitować.