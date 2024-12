Zwierzęta z Czarnobyla są inne. Katastrofa zmieniła je na zawsze

W artykule opublikowanym przez czasopismo Science Advances naukowcy przebadali genetycznie 302 psy, które przebywają na terenie elektrowni oraz w odległości od 15 km do 45 kilometrów od miejsca wybuchu. Psy te żyją na terenie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, rozciągającej się na obszarze ok. 2,6 tys. km kw., która została ogrodzona w celu powstrzymania radioaktywności. Po przeanalizowaniu próbek krwi psów zauważyli, że te najbliżej miejsca eksplozji mają DNA całkiem różne od psów z reszty świata.

Wciąż nie jest jasne, w jaki sposób te genetyczne różnice wpływają na zdrowie i cechy psów. Jednak nie są one jedynym gatunkiem, który wydaje się, że ewoluował w wyniku katastrofy. Aktualne badania dotyczące genetyki wilków z tego obszaru wskazują, że rozwinęły one odporność na raka . Inne badanie zauważyło, że żaby drzewne w strefie wykluczenia są ciemniejsze niż te żyjące poza nią, co może wynikać z wyższego poziomu melaniny, który zmniejsza negatywny wpływ promieniowania.

Dlaczego tak się dzieje? Choć samo badanie nie tłumaczy, dlaczego psy z Czarnobyla są genetycznie różne od swoich krewnych z mniej radioaktywnych rejonów, istnieje wiele sposobów, w jakie promieniowanie może wpływać na populacje zwierząt. Jak wyjaśniono w badaniach, promieniowanie może powodować mutacje, które przyczyniają się do różnorodności genetycznej przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Inna hipoteza to śmierć osobników niezdolnych do radzenia sobie ze skutkami promieniowania, co skutkuje populacją lepiej przystosowaną do nowych warunków i zmniejszeniem różnorodności genetycznej.