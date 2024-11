Zbudował go człowiek. Gigantyczny sarkofag w Czarnobylu

Profil Napromieniowani.pl przypomina, że nasunięta nad elektrownię w Czarnobylu kopuła pozostaje do dziś największym ruchomym obiektem, który został zbudowany przez człowieka. Dziś, 29 listopada 2024 r., obchodzona jest ósma rocznica ustawienia tej konstrukcji nad czwartym energoblokiem w Czarnobylu.

Warto podkreślić, że proces zabezpieczenia elektrowni nowym sarkofagiem bynajmniej nie był procesem realizowanym w krótkim czasie. Obiekt przesuwano aż przez dwa tygodnie – od 13 do 29 listopada 2016 r. Wynikało to przede wszystkim z gabarytów konstrukcji. Sarkofag mierzy bowiem aż 108 m wysokości i jest długi na 165 m. Imponująca jest także rozpiętość łuku osłony – liczy aż 270 m.

Producent sarkofagu (spółka "Novarka") zadbał o wysoką wytrzymałość konstrukcji. Elementy konstrukcyjne wykonano ze stali nierdzewnej, a wewnątrz znalazł się system wentylacji, który służy do owiewania ciepłym i suchym powietrzem elementów narażonych na korozję. Osuszacze mają we wnętrzu gigantycznej kopuły utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie poniżej 40 proc. Producent deklaruje, że kopuła wytrzyma upadek samolotu, trzęsienie ziemi, a nawet uderzenia trąb powietrznych .

Choć sarkofag nad elektrownią w Czarnobylu ma zabezpieczać pozostałości zniszczonego reaktora przez kolejne 100 lat, to pod gruzami reaktora czwartego nadal znajduje się kilkaset ton radioaktywnego korium i kilkanaście ton uranu i plutonu. Eksperci osłaniają te pozostałości, jednak nie ustalono, w jaki sposób można pozbyć się tego, co skrywa się pod IV energoblokiem.

Przypomnijmy, że katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej miała miejsce w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 r. W czwartym bloku energetycznym doszło wówczas do tragicznego wybuchu, który spowodował uwolnienie dużej ilości radioaktywnych materiałów do atmosfery. Reakcja łańcuchowa przegrzania w rdzeniu reaktora doprowadziła do eksplozji wodoru, niszcząc kompleks reaktora i powodując szereg pożarów, które skutecznie ugaszono dopiero po dwóch tygodniach.