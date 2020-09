Zwierzęta czują to od zawsze. Nie rozwikłaliśmy tej tajemnicy

Od dziesięcioleci dowody pokazują, że wszelkiego rodzaju zwierzęta potrafią wyczuwać pole magnetyczne, a nawet używać go do poruszania się po planecie. Nie wiemy, w jaki dokładnie sposób się to dzieje. Jednak powstała nowa hipoteza na ten temat – informuje Science Alert.

Psy są zwierzętami posiadającymi magnetorecepcję. (Pixabay)