Wymieranie ssaków staje się bezprecedensową "drugą falą". Ostrzeżenie naukowców

Dodatkowo, obliczenia naukowców sugerują, że ten śmiertelny produkt uboczny ludzkiej egzystencji jest zjawiskiem, które przyspiesza do prędkości nigdy wcześniej niewidzianych w prehistorii.

Zabójczy człowiek

Wykorzystując modelowanie bayesowskie, badacze starali się ocenić statystycznie, czy wymieranie gatunków ssaków w ciągu ostatnich 126 tys. lat – od początku późnego plejstocenu – było bardziej prawdopodobne z powodu czynników antropogenicznych czy klimatycznych. W ramach czasowych, o których mowa, wymarło co najmniej 351 gatunków ssaków, chociaż około 80 z nich wyginęło w ciągu drugiej połowy poprzedniego milenium.

Na podstawie obliczeń zespół naukowców stwierdził, że obecne wskaźniki wymierania są około 1700 razy wyższe niż na początku późnego plejstocenu. Według naukowców w takim tempie wymierania liczba 351 wymarć powtórzy się za zaledwie 810 lat, co jest oczywiście ogromnym kontrastem w stosunku do 126 tys., które zajął do tej pory ten proces w takiej skali.