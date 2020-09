W ciągu 50 lat populacja zwierząt na Ziemi spadła o ok. 68 proc.

Według danych organizacji takich jak WWF oraz Zoological Society of London (ZSL) światowa populacja ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów spadła pomiędzy 1970 a 2016 rokiem aż o 68 proc.

"Rozmawiamy o tym, ale nic nie udało się zrobić"

Apel 11 tys. naukowców. "Mamy moralny obowiązek"

– Wygląda na to, że spędziliśmy od 10 do 20 lat, rozmawiając o tych spadkach i tak naprawdę nie udało nam się nic z tym zrobić. To mnie frustruje i denerwuje. Naprawdę trudno jest zakomunikować, jak dramatyczna jest sytuacja – powiedział Guardianowi Robin Freeman, główny autor raportu.