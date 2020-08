Zużyte maseczki nie muszą trafiać do kosza. Jest sposób, aby na nich zarobić

Według prognoz włoskiego Instytutu Ochrony Środowiska, do końca roku zostanie ich wyrzuconych aż 300 tysięcy ton. Dziennie mieszkańcy pozbywają się tam 37,5 mln maseczek. To szacunki z lipca 2020 roku. Inni zauważają, że wzrost tego typu odpadów zrówna się ze zmniejszeniem innego typu śmieci, co sprawi, że nie odczujemy "zaśmiecenia maseczkami". Jedno drugiego nie wyklucza, a to pierwsze można znacznie zredukować.