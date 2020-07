Maseczki ochronne spowodują wzrost odpadów? Ekspert uspokaja i apeluje: zmieńmy nawyki

- Czas korzystania z maseczki czy rękawiczek wynosi zazwyczaj kilkadziesiąt minut. Potem trafiają one do śmietnika lub do środowiska. Problem dotyczy wpływu na środowisko jak i natury estetycznej, bo wszędzie je widać. Jednak masa wszystkich wyrzuconych maseczek i rękawiczek nie jest aż tak duża w stosunku do wszystkich produkowanych odpadów w Polsce - ocenia w rozmowie z PAP dr hab. inż. Wojciech Czekała z Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

- Ilość powstających odpadów jest warunkowana konsumpcjonizmem - tak było przed koronawirusem , jest obecnie i będzie w przyszłości. Dużym problemem są opakowania, także te, w których otrzymujemy żywność zakupioną w restauracjach na wynos . Ograniczenie konsumpcji i racjonalne zakupy to jest coś, co możemy zrobić, żeby nie zmarnować naszego wysiłku w kwestii działań proekologicznych - tłumaczy ekspert.

Jak informuje PAP, w 2018 roku wytworzono w naszym kraju ponad 12 milionów ton odpadów komunalnych. Według danych GUS, przeciętny mieszkaniec Polski wyprodukował 325 kilogramów odpadów komunalnych. Ilość ta systematycznie rośnie - o kilka, a nawet kilkanaście kilogramów śmieci na osobę rocznie - mówi rozmówca Polskiej Agencji Prasowej. Zdaniem eksperta, dopiero dane z obecnego roku będą mogły potwierdzić, czy koronawirus w znaczny sposób przyczynił się do wzrostu masy odpadów w przeliczeniu na mieszkańca. Jeśli będzie to wzrost o około 10 kilogramów w stosunku do 2019 roku, to będzie on zgodny z panującymi trendami.