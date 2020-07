Włochy. 300 tys. ton maseczek ochronnych wyrzuconych w tym roku? Władze biją na alarm

Z szacunków wynika, że wyrzucone przez Włochów maseczki ochronne i rękawiczki, do końca roku ważyć będą aż 300 tysięcy ton. W związku z alarmującą sytuacją, Instytut Ochrony Środowiska zainaugurował specjalną kampanię, której celem jest zachęcanie ludzi do właściwego pozbywania się tego rodzaju odpadów.

Kampania społeczna została przygotowana przez włoskie Ministerstwo Ochrony Środowiska oraz tamtejszą Straż Przybrzeżną. Jej udział w akcji wynika z obaw, że wiele środków ochronnych trafia do morza. To właśnie na wybrzeżu nakręcono krótki filmik, w którym znany włoski aktor Enrico Brignano zachęca, by maseczki i rękawiczki wyrzucać do kontenerów na odpady nienadające się do przetworzenia.