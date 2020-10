Zużyte baterie powodują setki pożarów. Eksperci ostrzegają

Zużyte baterie mogą być poważnym zagrożeniem

Jak podaje "The Guardian", uważa się, że baterie litowo-jonowe były odpowiedzialne za co najmniej 250 pożarów w zakładach recyklingu i unieszkodliwiania odpadów w całej Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale 2020 r. Stanowiły ponad jedną trzecią wszystkich zgłoszonych pożarów zgłoszonych w tym okresie.

Baterie litowo-jonowe są zazwyczaj stosowane w laptopach, tabletach, telefonach komórkowych, urządzeniach Bluetooth, golarkach, elektrycznych szczoteczkach do zębów czy e-papierosach. Według ESA są coraz częściej wykorzystywane w urządzeniach powszechnego użytku, a to oznacza, że problem może się nasilić, jeśli ludzie nie zmienią swoich dotychczasowych zachowań. Organizacja zaznacza, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii wyrzucają 22 000 ton baterii rocznie, ale tylko 45 proc. jest poddawanych prawidłowemu recyklingowi.

Nieprawidłowy recykling grozi pożarem

- Pożary spowodowane przez niedbale wyrzucone baterie zagrażają życiu, powodują miliony funtów szkód i zakłócają usługi związane z odpadami - powiedział Jacob Hayler, dyrektor wykonawczy ESA. Dodał: - wzywamy konsumentów do odpowiedzialnego recyklingu baterii, korzystania z punktów recyklingu baterii w sklepach i centrach recyklingu lub oddzielnej zbiórki baterii, jeśli jest dostępna.

Zdaniem Marka Andrewsa, który zarządza kwestiami pożarów odpadów w brytyjskim National FireChiefs Council, baterie w odpadach domowych i recyklingu mogą prowadzić do dużych i długotrwałych pożarów.

Z raportu "Friends of the Earth", wydanego w 2010 roku wynika, że tylko 5 proc. baterii litowo-jonowych na świecie jest poddawanych prawidłowemu recyklingowi. Od tego czasu wiele się zmieniło, jednak wciąż sporo zużytych baterii jest przechowywanych w nieprawidłowy sposób, a część osób nie ma świadomości, jakie zagrożenie wiąże się z wyrzucaniem zużytych baterii do ogólnych odpadów.