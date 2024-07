Zorzy nie ma, ale jest co oglądać. W środę będzie kilka okazji

Mowa o przelocie satelitów Starlink. Jak czytamy w serwisie nocneniebo.pl, w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia Starlinki przelecą nad Polską kilka razy. Wciąż powinny być czytelne, lecz jak czytamy, ostatnio trudniej jest dostrzec przelot satelitów. Coraz większe znaczenie ma zatem wybór właściwego miejsca do obserwowania przelotu.

W środę 31 lipca 2024 r. pierwszy przelot rozpocznie się o godz. 21:38. Będziemy mieli wówczas okazję do obserwowania przelotu satelitów z grupy G9-4 z zachodu na wschód przez cały nieboskłon.

Drugi przelot zacznie się znacznie później – o godz. 23:12. W naszym kraju był on widoczny po zachodniej stronie nieba, osiągając średni poziom wysokości ponad horyzontem. W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą mieli mieszkańcy zachodniej części kraju. Dogodne warunki będą panować też w zachodniej Europie, m.in. w Niemczech czy Holandii.

Kolejne okazje do obserwacji satelitów Starlink będą miały miejsce nad ranem 1 sierpnia 2024 r. Przeloty będą długie, przez całe niebo. Satelity będzie można spostrzec o godz. 2:52 i 3:17.

Satelity Starlink to elementy ogromnej konstelacji satelitów komunikacyjnych zarządzanych przez firmę SpaceX, która należy do Elona Muska. Ich głównym zadaniem jest zapewnianie dostępu do internetu w trudno dostępnych rejonach świata.