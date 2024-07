NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) zakłada, że we wtorek 30 lipca może dojść do silnej burzy magnetycznej klasy G3. Odpowiedzialny za to będzie koronalny wyrzut masy (CME), który uderzy w pole magnetyczne Ziemi ok. godziny 19:00 polskiego czasu. Jak donosi Space Weather, na razie eksperci zaobserwowali słabą burzę magnetyczną klasy G1, która może wywołać zorze polarne nad niektórymi północnymi stanami USA. Jest ona efektem innego koronalnego wyrzutu masy (CME).