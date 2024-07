Zorze polarne nad Polską. To się często nie zdarza

"Według prognoz National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia burzy magnetycznej (Kp 7), która stworzy idealne warunki do obserwacji tego spektakularnego zjawiska" - informuje Łukasz Tomasik, kierownik Centrum Prognoz Heliogeofizycznych.

Nie jest to pierwsza prognoza dotycząca możliwości obserwacji zorzy polarnej w Polsce. Wcześniej w tym roku zjawisko to można było zaobserwować m.in. w lutym, marcu i maju, z najbardziej spektakularną zorzą 10 maja. "Warunki do obserwacji zorzy były absolutnie wyjątkowe - miało to związek z koronalnymi wyrzutami masy (Coronal Mass Ejection - CME), które dotarły do Ziemi z wcześniejszych rozbłysków" - komentowała majowe spektakle na niebie Helena Ciechowska, specjalistka z Centrum Prognoz Heliogeofizycznych CBK PAN.