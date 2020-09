Zorza polarna na komecie. Coś takiego zaobserwowano po raz pierwszy

Zorze polarne na Ziemi powstają, gdy wiatr słoneczny oddziałuje na naładowane cząsteczki magnetosfery. Cząsteczki te opadają do górnych warstw atmosfery i są kierowane wzdłuż linii pola magnetycznego do biegunów, gdzie możemy je zobaczyć pod postacią wielobarwnych "fal". Jednak zorze powstają w różnorodny sposób, np. na Ganimedesie i Europie są wynikiem oddziaływania pola magnetycznego Jowisza.

Sama zorza polarna Jowisza powstaje na jeszcze innej zasadzie, ale naukowcy do tej pory nie odkryli, jaki mechanizm za tym stoi. Podobną zagadkę kryje Saturn. W przypadku komety 67P naukowcy mają kilka pomysłów, co doprowadziło do powstania zorzy.