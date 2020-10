Żółta strefa w całej Polsce. Ministerstwo Zdrowia podaje nowe wytyczne

W związku z tym, że dzienna liczba zakażeń koronawirusem nie spada, Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że kolejne powiaty dołączą do żółtej strefy. Tym razem obostrzenia obejmą całą Polskę. Co to oznacza?

Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej. PAP/Rafał Guz (PAP, Fot: PAP/Rafał Guz, Rafa³ Guz)