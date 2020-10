Koronawirus w Polsce. Padł kolejny rekord - ponad 4 000 zakażeń w ciągu doby

Mapa koronawirusa na świecie

Problem COVID-19 nie dotyczy jedynie Polski. Większość krajów nie radzi sobie najlepiej z opanowaniem pandemii, co widać po rosnącej liczbie przypadków zakażeń w poszczególnych krajach. Łączna liczba zakażonych przekroczyła już 36 mln, z czego ponad 1 mln to przypadki śmiertelne COVID-19. Dokładne dane możecie sprawdzić na mapie opracowanej przez Johns Hopkins University. Do 8 października najwięcej zakażeń odnotowano w: