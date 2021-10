Żołnierze przy granicy z Afganistanem? Rosja apeluje do obu stron

Wypowiedzi rosyjskich generałów

Do wypowiedzi talibów odnoszą się z dystansem rosyjscy wojskowi. Gen. Anatolij Sidorow, szef połączonego sztabu ODKB (Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), przekazał na początku września, że sojusz jest gotowy na odparcie wszelkich możliwych zagrożeń ze strony Afganistanu. W praktyce oznacza to, że ewentualna agresja talibów na jakiekolwiek państwo ODKB spotka się z reakcją Moskwy, włączając w to konflikt zbrojny.