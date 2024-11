Wielki jak dwa autobusy. Odkryli go na dnie oceanu

Naukowcy z zespołu Pristine Seas National Geographic odkryli największy koralowiec na świecie w pobliżu Wysp Salomona. Ten gigant osiąga 32 m długości i 34 m szerokości, a jego wiek szacuje się na ok. 300 lat. Koralowiec jest trzykrotnie większy od poprzedniego rekordzisty (określanego jako Big Momma) i jest wielkości pięciu kortów tenisowych. Odkrycie zostało ogłoszone przez National Geographic Society.

Koralowiec o obwodzie 183 m składa się z sieci polipów koralowych. Jest to samodzielna struktura, która rosła nieprzerwanie przez setki lat. W odróżnieniu od rafy, która jest siecią wielu kolonii koralowych, ten gigantyczny koralowiec jest pojedynczym organizmem.

Uczeni zwracają uwagę, że kod genetyczny tych polipów to "ogromna encyklopedia". Opisuje ona, jak przetrwać w różnych warunkach klimatycznych i do tej pory robi to w obliczu ocieplenia oceanów. Sala zauważa jednak, że koralowce nie są odporne na globalne ocieplenie, więc ich przetrwanie może być zagrożone.