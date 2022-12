"Znikające" rosyjskie bombowce. Rosjanie przemieścili Tu-22M3?

Atak dronów na rosyjską bazę lotniczą Diagilewo najwyraźniej zmusił Rosjan do podjęcia szybkich działań. Analiza zdjęć satelitarnych, na które zwrócił uwagę Maksym Krutow wskazuje, że w szybkim tempie przemieścili m.in. bombowce Tu-22M3. A widoczny na lotnisku samolot transportowy An-124 mógł służyć do transportu pocisków Kh-22 lub kluczowego sprzętu do obsługi samolotów do nowej bazy.