Znamienny wpis ukraińskiego MON. Wspominają o Polsce

Podobnie jak inna nowoczesna artyleria NATO, armatohaubice Krab są bronią korzystającą z pocisków kal. 155 mm (posiada lufę o długości 52 kalibrów). W standardowych wersjach pozwalają one na rażenie celów oddalonych o ok. 40 km. Minimalna donośność jest natomiast szacowana na 5 km. Ważnym elementem wyposażenia są tutaj system kierowania ogniem Topaz oraz system łączności FONET. Dodatkowe uzbrojenie stanowi natomiast karabin maszynowy kal. 12,7 mm.

Sprzęt produkowany w Hucie Stalowa Wola mierzy ok. 12 m długości i waży niemal 50 ton, ale posiada silnik o mocy 1000 KM, dzięki któremu rozpędza się do ok. 60 km/h. Tak przynajmniej podaje producent. Sami Ukraińcy sugerują, że w praktyce Krab jest w stanie rozpędzić się do jeszcze większych prędkości.