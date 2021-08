Znaleźli w lesie wrak samolotu. Znajdował się tam od prawie 50 lat

Były to jedne z najliczniej budowanych w III Rzeszy myśliwców Luftwaffe, ustępujące jedynie Messerschmittom Bf 109, których powstało ok. 30 tys. egzemplarzy. Focke-Wulf Fw 190 osiągał prędkość przelotową do 480 km/h i pułap do 10,3 km. Na wysokości 5, 5 km ociągał prędkość maksymalną ok. 650 km/h.