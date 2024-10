Znaleźli ją na dnie oceanu. Tajemnicza struktura pamięta czasy dinozaurów

Zespół geologów z Uniwersytetu Maryland, kierowany przez Jingchuana Wanga, wykorzystał dane sejsmiczne do zidentyfikowania starożytnych płyt oceanicznych ukrytych głęboko w płaszczu Ziemi pod Płytą Nazca, sąsiadującą z Ameryką Południową i obejmującą południowo-wschodnią część Oceanu Spokojnego. Jak wyjaśnia Science Alert, te starożytne płyty, sięgające czasów dinozaurów sprzed ok. 250 milionów lat, mogą być kluczem do zrozumienia szybkiego rozszerzania się Ryftu Wschodniego Pacyfiku.