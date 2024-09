Znak zapytania w kosmosie. Teleskop dostrzegł coś dziwnego

Kosmos wciąż więc pozostaje zagadką, której stale zadawane są kolejne pytania. Role się jednak odwróciły, bo teraz to kosmos ma dla ludzkości pytanie. Astronomowie NASA odkryli bowiem za pośrednictwem JWST coś, co wygląda jak gigantyczny znak zapytania.

– Dociekliwi kosmici prawdopodobnie nie są za to odpowiedzialni . Raczej jest to spowodowane rzadką formą powszechnego zjawiska zachodzącego w kosmosie, określanego jako soczewkowanie grawitacyjne – czytamy w oświadczeniu NASA.

Mowa o dwóch galaktykach, które na skutek wspomnianego zjawiska ułożyły się w znak sugerujący, że wszechświat ma dla nas pytanie. Choć ten efekt jest znany naukowcom i wiedzą, jak go wytłumaczyć, to wciąż jest on bardzo rzadki. – Wiemy tylko o trzech lub czterech wystąpieniach podobnych konfiguracji we wszechświecie – mówił Guillaume Desprez z Saint Mary’s University w Nowej Szkocji odpowiedzialny za analizę zdjęcia z teleskopu. Dodaje, że "to odkrycie jest ekscytujące" z powodu tak znaczącej rzadkości tego zjawiska.