Odkryli dziwne obiekty w kosmosie. Że też nikt wcześniej ich nie widział

Autorzy badania, które opublikowano na łamach czasopisma "Planetary Science Journal of the American Astronomical Society", postanowili dokładniej przyjrzeć się Pasowi Kuipera – czyli obszarowi rozciągającemu się za orbitą Neptuna. Znajduje się on w odległości ok. 30-55 jednostek astronomicznych od Słońca. Na tak dużą odległość "zajrzała" sonda NASA New Horizons współpracująca z japońskim teleskopem Subaru, która pozwoliła odkryć coś, czego dotąd nie udało się dostrzec naukowcom.