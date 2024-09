Myśleli, że to sygnał kosmitów. Prawda jest inna

Zapisane dużymi czerwonymi literami "Wow!" na kartce z wydrukiem liczb stało się niemalże kultowe w świecie nauki. To dzieło astronoma Jerry’ego Ehmana, który zauważył na wydruku tajemniczy przekaz odebrany przez wspomniany teleskop Big Ear należący do Uniwersytetu Stanowego Ohio. Odkrycie ma już niemal 50 lat, bowiem kosmiczne "oko" odebrało sygnał w 1977 r. podczas rutynowego skanowania przestrzeni w poszukiwaniu śladów świadczących o obecności pozaziemskiej inteligencji – czytamy.

Big Ear rejestrował przez 72 sekundy fale z okolic konstelacji Strzelca, które były transmitowane w "niezwykle specyficznej częstotliwości 1420 MHz". Naukowcy dostrzegli, że wodór, czyli najliczniej występujący pierwiastek we wszechświecie, naturalnie emituje fale radiowe o tej częstotliwości, wobec czego astronomowie zaczęli podejrzewać, iż to właśnie tę częstotliwość wybraliby kosmici, aby spróbować skontaktować się z Ziemią.

– To bardzo rzadkie zjawisko – mówił w rozmowie z Live Science Méndez. Naukowiec zaznacza, że wciąż jest zdumiony, iż astronomom udało się je wykryć. Jednocześnie ekspert wyjaśnia, że w swoich ostatnich badaniach, których wyniki opublikowano w czasopiśmie "The Astrophysical Journal", jego zespół wykrył osiem sygnałów podobnych do "Wow!" z 1977 r.

Sygnały były bardzo zbliżone i ich transmisja odbywała się na częstotliwości 1420 MHz. Każdy z ośmiu sygnałów trwał od dwóch do trzech minut i choć generalnie były one 50 do 100 razy słabsze niż oryginalna transmisja, uczeni podkreślają, że to wynik tego, iż sygnały nie zostały oświetlone przez magnetar. Wyniki sugerują jednak, że Big Ear został w 1977 r. skierowany w jedną z chmur wodoru wystrzelonych przez magnetar i to właśnie tę chmurę rozpoznał teleskop – a nie sygnał od obcej cywilizacji.