Mamy zmienić orbitę Ziemi? Naukowiec przekonuje do swojego pomysłu

Właśnie dlatego można skorzystać z grawitacji, która przyciągając sondę, dodatkowo ją rozpędzi. Precyzyjne wyliczenia pozwalają to wykorzystać do darmowego przyspieszenia i kontynuowania podróży sondy. Jeżeli istotna jest również zmiana kierunku lotu wspomnianej sondy, wtedy asysta grawitacyjna również na to pozwoli, tzn. za pośrednictwem dużego źródła grawitacji, wpłynie na kierunek ruchu wysłanego statku badawczego.