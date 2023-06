Zmiany klimatyczne. Czekają nas upały i susze?

Klimat się ociepla i trudno się z tym faktem kłócić. W Polsce w ostatnich latach coraz częściej dochodzi do skrajnych zjawisk pogodowych, których wypadkową jest jednak rosnąca temperatura. Może to szczególnie martwić w zestawieniu z malejącą ilością opadów. Susza jest wyniszczająca, a możliwe, że w tym roku znów dotkną nas jej konsekwencje.

Z raportu "Klimat Polski 2022", który został przygotowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wynika, że miniony rok był ciepły. Średnia obszarowa temperatura powietrza w 2022 r. w Polsce wynosiła 9,5 stopni Celsjusza, co oznacza, że była wyższa o 0,8 stopnia od średniej rocznej wieloletniej (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Jak czytamy w raporcie, miniony rok należy zaliczyć do bardzo ciepłych.

Poza wysoką średnią temperaturą, problemem w minionym roku była niska suma opadu atmosferycznego. Uśredniona wynosiła 534,4 mm, co stanowiło blisko 87,4 proc. normy określonej na podstawie lat 1991-2020. Jak czytamy w raporcie IMGW, według klasyfikacji Kaczorowskiej był to więc rok suchy.

- Alarmujące jest to, że w ciągu najbliższych lat rośnie prawdopodobieństwo złamania bariery +1,5°C. W nadchodzących miesiącach oczekujemy pogłębiania się zjawiska El Nino, co przy postępującej zmianie klimatu wywołanej działalnością człowieka może oznaczać skokowe wzrosty temperatury powietrza. Będzie to miało daleko idące konsekwencje dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki wodnej i środowiska. Musimy być na to gotowi - komentuje prof. Petteri Taalas, sekretarz Generalny Światowej Organizacji Meteorologicznej.